Marina Militare: concorso pubblico per 2.225 assunzioni

Il mondo dei concorsi pubblici non va mai in ferie, difatti alla vigilia di ferragosto ne è stato bandito uno dalla Marina Militare, aperto a tutti, che interesserà molti giovani. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale pochi giorni fa, il bando prevede l’inserimento di 2.225 giovani nei vari settori d’impiego del corpo. I requisiti di partecipazione sono minimi. Oltre ai soliti: cittadinanza italiana, godimento diritti civili, nessuna condanna ecc.. il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di primo grado, cioè il diploma di scuola media inferiore. Inoltre i candidati (il concorso è aperto a uomini e donne) dovranno avere…. continua a leggere

