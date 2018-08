Un nuovo percorso ciclabile da largo D’Ancona alle Colonne di San Lorenzo

Un nuovo percorso ciclabile è stato realizzato per percorrere in bici un tratto del centro città: da Largo D’Ancona alle Colonne di San Lorenzo.

L’obiettivo è realizzare un tracciato alternativo alle vie Carducci e De Amicis attualmente interessate dai cantieri della nuova metropolitana M4 (Stazioni S.Ambrogio, Manufatto e Stazione De Amicis) che rendono difficoltosa la circolazione e resa necessaria la soppressione temporanea delle ciclabili.

Questo in dettaglio il nuovo indirizzamento consigliato ai ciclisti: largo D’Ancona, via Buttinone, via Terraggio, piazza S.Ambrogio, via Lanzone, via Caminadella e via Gian Giacomo Mora, per concludersi in corso di Porta Ticinese. Nell’ultimo tratto di via Caminadella viene istituito un percorso ciclabile protetto.

E’ stato ripristinato il senso di marcia originario in via Caminadella, nel tratto compreso tra via Lanzone e via Novati, che sarà percorribile provenendo da via Lanzone.