Riceviamo e pubblichiamo le istanze presentate dall’Associazione Commercianti di Via San Vittore.

Lettera inviata a Metropolitana M4 e Comune di Milano

Buongiorno.

In data odierna è stato chiuso il tratto pedonabile di via Carducci (tra Optical Kino e Tabaccaio Queen’s) per i lavori del cantiere di via San Vittore che si sono spostati verso il centro dell’incrocio.

Come già sottolineato nella precedente mail il disagio per i passanti, residenti e commercianti risulta ancora più chiaro, non solo perché si allungano i propri percorsi ma anche in ragione di una mancata segnalazione visiva del cambiamento: sarebbe opportuno indicare con maggiore evidenza questa nuova condizione attraverso una segnaletica di impatto.

Come Ascom di via abbiamo invitato le maestranze e i responsabili della polizia locale a considerare, in spazi e tempi valutabili di volta in volta, l’ipotesi di passaggi interlocutori all’interno del cantiere per agevolare e migliorare i flussi.

Chiediamo cortesemente la possibilità di incontrarVi al più presto per capire come intervenire.

Grazie e buon lavoro.

Pietro Linzalone per

Ascom San Vittore