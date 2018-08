Anna Molly firma la più grande festa di ferragosto nel centro di Milano!

La sera del 15 agosto al Castello Sforzesco

Ingresso gratuito

Per chi passa Ferragosto in città, l’appuntamento è al Castello Sforzesco con la più grande festa del 15 agosto nel centro di Milano, firmata Anna Molly!

Anna Molly è una figura misteriosa attiva da più di un anno nel panorama milanese, che ha dato vita ad una serie di eventi di successo che portano il suo nome. Nessuno conosce la sua vera identità, ma tutti condividono le sue passioni: la musica Disco Anni ‘70-’80 su vinile e i viaggi in giro per il mondo!

Per l’occasione, ha chiamato due re della consolle: l’australiana CC: DISCO! e il dj milanese FUTURO TROPICALE che faranno ballare il pubblico dalle ore 22.00 alle 2.00. L’ingresso è gratuito.

CC: DISCO! è un’icona della club scene di Melbourne, ha mosso i primi passi in PBS FM a 15 anni con il suo programma dedicato alla musica disco “Smoke and Mirrors”. Dall’Australia all’Europa con le collaborazioni con NTS Radio e Red Light Radio fino a condividere la consolle con dj del calibro di Theo Parrished e a partecipare ad alcuni dei festival più importanti al mondo come il Soundwaves. FUTURO TROPICALE, vero nome Andrea Minghetti, è innamorato dei paesi equatoriali e della musica da ballo più raffinata, tra ambienti rarefatti, stimolazioni dub, sogni disco, dimensioni new wave, paesaggi tropicali, disconnessioni kraut rock e italo illusioni che abbracciano l’house music. Il suo ritmo è tra i 90 e i 122 BPM, più lento rispetto a quello di un dj di un club, e nell’ultimo anno ha messo dischi in mezza Europa, da Londra a Berlino.

Aprirà la serata alle ore 19.00 lo show di circo contemporaneo del Teatro Necessario con la Nuova Barberia Carloni.

L’evento si inserisce all’interno della rassegna Estate Sforzesca.

È organizzato da Comune di Milano, Anna Molly, Daab e 5GuysCompany.

Media partner Radio Milano International.