Anche Fabrizio Sala smentisce uscita da Forza Italia

Il Vicepresidente di Regione Lombardia e Commissario coordinatore provinciale di Forza Italia Monza e Brianza Fabrizio Sala, ha smentito quanto pubblicato oggi dal quotidiano Libero edizione Milano dal titolo: “Effetto Sardone su Forza Italia, Tutti quelli pronti a scappare”.

“Smentisco quanto riportato oggi dal quotidiano Libero che riguarda la mia persona e per cui non sono stato interpellato.” ha spiegato Sala, “Esprimo pieno sostegno al Presidente Silvio Berlusconi e alle politiche del mio partito, Forza Italia, che non ho alcuna intenzione di abbandonare. Un partito cui mi onoro di appartenere e che rappresento tutti i giorni anche attraverso il mio ruolo istituzionale di vicepresidente di Regione Lombardia“, per poi concludere,”Proprio a settembre avrà inizio la riorganizzazione del partito su tutto il territorio della Brianza. Riorganizzazione che troverà l’apice in una convention, che prevedo per il mese di ottobre, destinata a rafforzare l’azione dei nostri temi in cui credo fortemente“.