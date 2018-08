Sala ammette “Abbiamo voluto accogliere tutti senza riuscire a creare vera accoglienza per nessuno”

Sala parla di Milano, della sinistra, di Renzi e dell’immigrazione in una lunga intervista a Senaldi di Libero. E fa autocritica, soprattutto sul tema dei migranti parlando di errori gravi della sinistra «Un errore di marketing e uno di sostanza. Non riuscendo a gestire il problema, l’ha minimizzato e ha provato a vendere l’immigrazione come un fenomeno solo positivo, nascondendo le difficoltà sotto il tappeto”. Ma allora perché autirizzare manifestazioni, tavolate per richiamare a Milano i migranti quasi fosse il Paradiso?

“Però, continua, la gente le vedeva lo stesso, e le viveva sulla propria pelle. Io non nascondo a nessuno che l’immigrazione è la componente più faticosa del sistema Milano, non sono uno sprovveduto, non ignoro né cerco di sbianchettare le ragioni di chi teme la cosiddetta invasione, ma provo a trovare un equilibrio. La sinistra non l’ha fatto e a questo errore ora è difficile rimediare, specie perché Salvini lo ha intuito e ci si è buttato perfettamente mani e piedi». Ma Milano con Pisapia e oggi con Sala continua a subire una conflittualità sociale che pare non finire. Per quanto riguarda l’errore di sostanza, afferma “«La sinistra non ha avuto la capacità di fare un piano di integrazione alla tedesca, con corsi di lingua, formazione e test finale. Abbiamo voluto accogliere tutti senza riuscire a creare vera accoglienza per nessuno. Finché non troveremo una formula vincente sull’integrazione, perderemo.”

Lucidamente esporre il fallimento dell’accoglienza non è un’ammissione da poco. Anche se addossa le colpe alla sinistra. Da quanto tempo l’opposizione va dicendo che non c’è strategia, che soni stati privilegiati i migranti, che nonostante tutto, vedere gli immigrati ciondolare nelle strade, vendere abusivamente in centro è poco dignitoso per Milano e per gli stessi immigrati? Ma perché da Sindaco non fa qualcosa per salvaguardare i milanesi? La sinistra non vuole?