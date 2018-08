Lombardia, Piani: Ammessi 267 Comuni e 419 asili a bando ‘Nidi Gratis’

“Sono 267 le domande già ammesse al bando ‘Nidi Gratis 2018-2019′, per un totale di 419 asili coinvolti su tutto il territorio lombardo”. Lo rende noto l’assessore regionale alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità, Silvia Piani. La misura prevede oltre 35 milioni di euro, attraverso la quale le famiglie potranno avere accesso al beneficio dell’azzeramento della retta. Nella prima fase – si legge in una nota della Regione – dai Comuni sono state presentate 323 domande. Per 54 di esse gli uffici regionali hanno richiesto integrazioni documentali e chiarimenti, soltanto due sono risultate inammissibili per rinuncia delle stesse amministrazioni. Dalle 12 di lunedì 20 agosto 2018 sino alla stessa ora di giovedì 6 settembre 2018 è prevista la seconda finestra di tempo per presentare le domande attraverso la piattaforma SiAge. “Sono molto soddisfatta – ha dichiarato l’assessore Piani – per la partecipazione e per la velocità con cui sono state istruite le pratiche, motivo per il quale voglio rivolgere un ringraziamento alla struttura regionale. Le procedure di adesione al bando sono abbastanza semplici e alla portata di tutti. Nel mese di settembre sarà pubblicato l’avviso rivolto alle famiglie che, tra l’altro, riceveranno il nostro supporto per la compilazione”. “E’ una misura particolarmente importante – ha concluso – con cui forniremo risposte concrete a centinaia di famiglie lombarde”.