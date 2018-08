“No all’abbandono dei cani”: ecco la campagna di Rosa e Chiara

Mi rivolgo a tutti gli amici e non, mi raccomando i vostri amici pelosotti portateli con voi, fategli godere le vostre vacanze, loro chiedono poco e donano tanto. Donano: serenità, affetto, fedeltà, lealtà e ci insegnano pure ad amare. Ricordiamoci che un cane, un gatto, non sono dei giocattoli da regalare al figlio e quando non ci gioca più va buttato, oppure uno scaldotto per l’inverno. Un cane è un essere senziente, pronto a dare la sua vita per te. Vi prego, se assistete a scene di abbandono, segnate la targa, chiamate il pronto soccorso veterinario e denunciate.

Rosa Di Vaia Assessore CAM e CAG Municipio 5 ” Non esiste vacanza in grado di regalarti tante emozioni quante te ne regala lui…. L’estate è alle porte…..NO ALL’ABBANDONO”