Forza Italia chiede a Salvini di chiudere la moschea di viale Jenner

Forza Italia chiede al Ministro Salvini di chiudere la moschea abusiva di Viale Jenner. La tensione fra i frequentatori della moschea di Jenner è sfociata in varie risse in strada: per molto meno il Questore ha chiuso dei locali pubblici a Milano. Peraltro la oscura faida che contrappone le 2 fazioni va chiarita e sedata subito, prima che possa dar vita a incidenti piu gravi in occasione della grande preghiera del 22 agosto all’Arena.