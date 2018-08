Silvia Sardone lascia Forza Italia

Si erano appena spenti gli echi della conferenza stampa mattutina in cui la dirigenza di Forza Italia aveva annunciato come intendeva rilanciare la propria azione politica, quando nel primo pomeriggio a rovinare la festa è arrivato l’annuncio dell’addio di Silvia Sardone al partito. A spiegarne i motivi è stata lei stessa in un post su Facebook.

“Dopo quasi vent’anni di militanza vissuti con entusiasmo e passione, ho deciso di lasciare Forza Italia. Sia in Regione Lombardia, sia in Comune a Milano, passo nel Gruppo Misto perché non mi riconosco più nella maggior parte delle posizioni politiche nazionali assunte da Forza Italia in questo ultimo periodo che reputo, purtroppo, molto spesso simili a quelle del Pd né intravedo posizioni in linea con le mie idee politiche nel futuro di questo movimento. Ringrazio il Presidente Berlusconi per avermi fatto avvicinare alla politica. Con massima onestà però devo ribadire che sia le attuali politiche di Forza Italia che le strategie future che vuole portare avanti non mi trovano d’accordo. Continuerò a combattere tutte le mie battaglie nel rispetto del grande consenso datomi dagli elettori in questi anni, a fare forte opposizione a Milano e a sostenere il Governatore Fontana in Regione”.