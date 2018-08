Nomadi: flash mob dei cittadini del quartiere Molise Calvairate

I cittadini aderenti del Comitato di quartiere Molise Calvairate, appoggiati dal Presidente della Commissione Sicurezza del Municipio 4 Franco Rocca (FdI), hanno organizzato un flash mob di protesta contro i continui assembramenti illegali di nomadi.

“Il flash mob del Comitato di Quartiere Insubria-Molise-Varsavia denuncia con ironia la situazione di grave degrado attorno all’Ortomercato e al parco Alessandrini” ha spiegato Rocca, proseguendo “L’area è diventata una zona franca dei nomadi con camper e furgoni, complici la negligenza del Comune di Milano, la volontà di non far rispettare le normative comunali vigenti e quindi i mancati interventi della Polizia Locale, nonostante le numerose segnalazioni e denunce dei residenti esasperati e del Municipio 4“.

Presente anche Riccardo De Corato, Assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia, che ha dichiarato, “La zona 4 di Milano continua a essere letteralmente ostaggio dei nomadi. Carovane di camper e roulotte, assembramenti, colonne di mezzi parcheggiati lungo le strade: i residenti non ne possono davvero più. Abbiamo denunciato questa situazione per mesi, ma il problema permane. E adesso, in pieno agosto, se possibile è ancora più grave. Se come dichiarato oggi il prefetto Lamorgese intende dare il via a sgomberi e sanare le situazioni di illegalità diffusa a Milano, allora comincino dalla qui e dagli altri quartieri nelle stesse condizioni“.