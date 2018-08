Museoestate: speciale Ferragosto

Mercoledì 15 agosto apertura dalle 10 alle 19 Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”

Da martedì 14 a domenica 19 agosto il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia resta aperto con attività dalle 14 alle 18 e nella settimana di Ferragosto a partire dalle 11.

Nella Tinkering Zone è possibile partecipare all’attività Piste per biglie acrobatiche in cui adulti e bambini a partire da 8 anni inventano percorsi arditi per far correre le biglie. Per i bambini dai 3 ai 6 anni, tante attività interattive dedicate con bolle di sapone, matematica, ombre e luci colorate.

Sabato 18 e domenica 19 agosto sarà aperta anche l’attività Everest VR, un’avventura virtuale che accompagnerà i visitatori fino al punto più alto del mondo. Indossando il visore PlayStation®VR, sarà possibile rivivere i momenti più eccitanti dell’ascesa, attraverso il ghiacciaio Khumbu fino al Colle Sud e oltre il mitico Hillary Step, superando cascate di ghiaccio, crepacci e pareti verticali ricostruiti con la tecnica fotorealistica della fotogrammetria. Una volta raggiunta la vetta, si potrà godere di uno spettacolo unico al mondo. Tornando nel mondo reale, dalle balconate superiori del padiglione aeronavale sarà possibile ammirare l’esposizione di grandi navi, aerei storici e del deltaplano Stratos, con il quale Angelo d’Arrigo nel 2004 riuscì a scavalcare l’Everest superando gli 8900 metri di quota.

Visto il numeromlimitato di posti, invitiamo a prenotare l’attività il prima possibile.

Con il biglietto del Museo si possono visitare anche le mostre temporanee: Leonardo da Vinci Parade, la prima iniziativa realizzata in preparazione del palinsesto di celebrazioni vinciane del 2019 Milano e Leonardo, e Il mio Pianeta dallo spazio – Fragilità e bellezza, che ha ricevuto la menzione d’onore al premio Compasso d’Oro ADI 2017, XXV Edizione.

Restano sempre visitabili tutte le esposizioni del Museo, a partire dall’Area Spazio con il frammento di Luna e il grande telescopio Merz-Repsold, alle locomotive di altri tempi, dai grandi velieri agli aerei pionieri del volo.

Al mattino, con il biglietto aggiuntivo, si può visitare insieme a una guida l’interno del sottomarino Enrico Toti, per scoprire un oggetto affascinante e ricco di storia.

MuseoEstate, il programma estivo di attività, durerà fino a domenica 9 settembre proponendo attività nei laboratori ogni giorno.

Programma delle attività del Museo (mostre temporanee e laboratori interattivi) all’indirizzo: http://www.museoscienza.org/ne ws/museoestate2018/

Sono prenotabili direttamente al Museo il giorno della visita fino a esaurimento posti oppure on line insieme all’acquisto del biglietto d’ingresso.

Info e prevendite: tel.02.48555330, attivo il martedì e il venerdì dalle 13.30 alle 16.30. Info anche scrivendo a infototi@museoscienza.it

Biglietti online

Tutte le attività sono incluse nel biglietto d’ingresso salvo dove diversamente indicato.