La formula è quella consolidata degli eventi in città: presentazioni, gare, appuntamenti, pedalate, workshop che confluiscono in un calendario nel quale ogni genere e tipo di ciclista può trovare momenti di partecipazione. Ma ogni ciclista può scoprire che la bicicletta serve anche per fare altre cose: quelli che pedalano per sport o svago possono scoprire che la bici è anche un mezzo di trasporto urbano – e il sostegno di ATM come partner rafforza questo concetto; chi fa il pendolare avrà occasione di scoprire il cicloturismo lombardo. Regione Lombardia sostiene il progetto e organizza due tour alla scoperta delle bellezze del territorio. Coloro che sono attratti dalla bici ma non hanno mai pensato di usarla in città, avranno molte occasioni per soddisfare le loro curiosità o dissipare eventuali dubbi.

Sono confermati la gara di bici a scatto fisso organizzata dal Comitato Velodromo Vigorelli, una caccia al tesoro tra San Cristoforo e Greco Pirelli, la biciclettata dei bambini di Massa Marmocchi, il bike to work di Fiab e il censimento dei ciclisti urbani di Fiab Milano Ciclobby; un mini market bike edition, la cronoscalata di corso Lodi, i tornei di bike polo, vari tour nella città, mostre fotografiche, e rassegne cinematografiche. I bike messenger di Milano faranno vedere cosa significa consegnare merci in bici con una gara di cargo bike. La palestra Cyclotron organizza una staffetta con l’obiettivo di raggiungere quanti più chilometri possibili lungo i migliori circuiti di virtual indoor cycling.

Milano Bike city si conferma evento con vocazione internazionale: è sostenuto dal Consolato Olandese, che contribuisce alla presenza di una mostra fotografica su Alfonsina Strada, e ospiterà la prima edizione italiana di Fancy Women Bike Ride, evento organizzato in decine di città nel mondo per far crescere la consapevolezza tra le donne che non sono mai andate in bicicletta.

Ci saranno presentazioni e incontri da Upcycle Bike Café, Hug Milano inaugurerà il proprio ostello ciclistico, le biciclette al femminile saranno raccontate in tante occasioni; negozi di bici come La Stazione delle Biciclette, Rossignoli, Brompton, Iamo Bici, Bici & Radici e tanti altri offriranno occasioni per entrare in contatto con il mondo ciclistico.

Sul geoportale del Comune di Milano è possibile consultare la mappa georeferenziata dei percorsi ciclabili e degli stalli del BikeMi presenti in città. Un valido strumento per gli amanti della mobilità sostenibile per individuare piste e strade ciclabili – anche da smartphone – e per trovare facilmente la collocazione degli oltre 280 stalli che ospitano una flotta composta da 3650 bici tradizionali e mille a pedalata assistita.

Chiunque può partecipare a Milano Bike city organizzando un evento ciclistico di qualsiasi genere o un’attività rivolta ai ciclisti o ai potenziali ciclisti. Nel sito Milano Bike city i moduli per aderire: www.milanobikecity.it .