La Salvini mania impazza anche nel Municipio 2

Matteo Salvini ormai più che un politico è una star. Le sue vacanze in riviera si sono trasformate in una passerella con decine di persone al giorno che si vogliono scattare una foto con lui, stringergli la mano e forse a breve benedire i figli. Papetee beach è diventato una nuova meta del turismo e se Salvini fosse come uno dei moderni guru del web potrebbe pretendere vacanze gratis per sempre tra la pubblicità indiretta e i consumi dei suoi adoratori. Per non parlare del tasso di femmine in calore attirate dall’odore maschio che ormai emana la figura di Salvini. Il nuovo eroe nazionalpopolare che spadroneggia sotto l’ombrellone che manco i fichissimi o Abatantuono nella versione tifoso. Anche Samuele Piscina, presidente del Municipio 2 di Milano (il più verde di tutti), non ha resistito ed è andato a prendersi i suoi cinque minuti di celebrità di fianco a Matteo il Verde. Il nuovo supereroe ‘de noatri. E probabilmente il prossimo presidente del Consiglio.