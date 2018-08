“Solidarietà al professor Roberto Burioni. L’isteria, l’ignoranza e la violenza #novax non sorprendono, ma indignano. Rinviare l’obbligo vaccinale è da irresponsabili, mi auguro che nel governo prevalga la volontà di tutelare i più piccoli”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. L’intervento della forzista arriva dopo che si è scatenata la solita bagarre sul tema dei vaccini, con diverse regioni italiane decise e rinviare l’obbligo delle vaccinazioni per i figli. Una decisione che non mette a repentaglio solo la vita di chi ha genitori convinti di teorie strampalate, ma anche chi si comporta correttamente e seguendo le indicazioni di scienziati seri.