Agli europei la Lombardia fa incetta di medaglie

“Dopo il periodo estivo organizzeremo un incontro a Palazzo Lombardia per ringraziare gli atleti lombardi che in questi giorni, in differenti competizioni sportive, dalla ginnastica al canottaggio, stanno regalando medaglie ed emozioni all’Italia e agli italiani”. Cosi’, su Twitter, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. In questi giorni termina la competizione multisportiva e con un ottimo risultato in cui la lombardia ha avuto una parte importante. L’Italia chiude l’Europeo Assoluto di Glasgow con 6 medaglie (2-1-3) e il terzo posto nel medagliere per Nazioni alle spalle di Romania (3-2-2) e Francia (2-2-1), portando a medaglia 14 atleti in totale. Tra gli atleti lombardi, il canottiere italiano Martino Goretti.