Tentato stupro a Porta Garibaldi. De Chirico: “spray urticante in omaggio a tutte le donne milanesi”

L’ennesima aggressione a sfondo sessuale da parte di un immigrato irregolare a una donna sola, ha scatenato una ridda di reazioni indignate da parte dell’opposizione. Dell’episodio avvenuto il 20 luglio si è venuti a conoscenza ieri, dopo che l’aggressore, un nigeriano irregolare di 31, anni è stato riconosciuto da un Agente della Polfer e tratto in arresto. Il tentativo di stupro ai danni di una ragazza di 25 anni che stava rientrando dal turno notturno in un bar di Corso Como, non si era consumato solo grazie al coraggio e alla prontezza di spirito della giovane che si è sottratta due volte agli approcci del malintenzionato, che poi aveva definitivamente messo in fuga usando dello spray al peperoncino. Quanto avvenuto era però stato ripreso dalle telecamere di sicurezza della stazione di Porta Garibaldi e grazie a quelle immagini è stato possibile individuare l’aggressore, già noto alle Forze dell’Ordine per episodi del genere.

Numerosi i forzisti milanesi che sono intervenuti sul fatto, Sardone, Altitonante, Maullu… tutti per chiedere più sicurezza e lanciare accuse di lassismo e complicità nell’invasione incontrollata della città al Sindaco Sala, ma a distinguersi, con una proposta concreta, è stato il vice-capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale che, senza risparmiare una frecciata alla Giunta, ha dichiarato: “È di questi giorni la notizia che il Comune di Milano, con uno slancio in perfetto stile sessantottino, distribuirà gratuitamente preservativi ai ragazzi sotto i 24 anni sarebbe meglio distribuisse una bomboletta di spray urticante a tutte le donne milanesi”, promettendo che a settembre, alla ripresa dei lavori consigliari, si farà parte attiva perché sia realizzato un progetto del genere.

Un’idea che deve essere piaciuta al Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, che poco dopo ha annunciato che “Regione Lombardia dedicherà una campagna pubblicitaria per consigliare a tutte le donne di portare con sé uno spray urticante”, ricevendo quasi subito l’appoggio della Segretario del suo Partito, Giorgia Meloni, ultima ad intervenire sulla questione: “Bravissima questa coraggiosa ragazza di 25 anni che è riuscita a salvarsi usando lo spray da un nigeriano che voleva violentarla alla stazione Garibaldi di Milano. Una tragedia scampata. Ma non possiamo affidarci solo alla prontezza di spirito e al coraggio delle donne: pretendiamo città sicure, criminali in galera e clandestini rispediti a casa loro. Gli italiani non ne possono più“.