Spirit de Milan: i prossimi appuntamenti tra jazz, tango, swing e molto altro

Un locale dal sapore vintage con tanta musica dal vivosorto nelle Cristallerie Livellara a Milano

Il locale di Milano SPIRIT DE MILAN, sorto nella gloriosa struttura delle Cristallerie Fratelli Livellara (via Bovisasca, 59), è sempre alla ricerca delle ultime tendenze e di talentuosi artisti da far esibire live, nel rispetto della passione per la bellezza e la tradizione che lo caratterizzano. Diventato un punto di riferimento per i milanesi, e non solo, con i suoi 1500 mq di aree adibite al ballo, alla ristorazione, al cabaret e ai concerti, accompagnerà i clienti affezionati anche nella calda estate!

Di seguito i prossimi appuntamenti:

Sabato 4 agosto HOLY SWING Night con Mingo’s swing Band che esegue principalmente il repertorio dei classici della tradizione jazzistica americana ed italiana rigorosamente legati all’Era dello Swing degli anni ’20-‘40. A seguire Dj Set con Missy Clara.

Domenica 5 agosto Spirit in Jazz con DNA Trio, progetto che nasce dalla lunga collaborazione, in diversi ambiti stilistici, tra Alex Carreri e Roberto Lupo. In aggiunta a loro il noto pianista milanese Fabrizio Bernasconi.

Martedì 7 agosto Tacchi, Dadi e Datteri, spettacolo di arte varia semiseria con musica, comicità e ironia meneghina, una serata “Milano 5.0” con la partecipazione ogni volta a sorpresa di alcuni tra questi artisti milanesi: Rafael Didoni, Germano Lanzoni, Flavio Pirini, Folco Orselli e Walter Leonardi.

Mercoledì 8 agosto serata Milonga con 3T Tango Sexteto, un’orchestra formata nel 2011 a Cremona. La maggior parte dei suoi componenti vanta, oltre alla classica formazione musicale, una significativa esperienza nel tango ballato; questo ha consentito all’orchestra di porre particolare attenzione nella selezione e l’interpretazione di brani finalizzati al ballo in milonga. L’organico, comprendente due violini, un contrabbasso, un pianoforte e due bandoneon.

Giovedì 9 agosto concerto speciale di Emma Morton: dopo una stagione di concerti nei teatri, nei club e nei festival estivi di tutta Italia, Emma Morton & the Graces sono in tour per l’Europa con il loro disco “Bitten By the Devil”, un viaggio sperimentale dove la band dialoga con i sapori del jazz, roots, soul e homespun Scottish Folk.

Venerdì 10 agosto Bandiera Gialla con il Twist e il Rock and Roll dei Re-Beat, giovani musicisti che ripercorrono la beat generation, da Gianni Morandi a Caterina Caselli passando dai Beach Boys fino alle colonne sonore di Pulp Fiction e Pretty Woman. A seguire dj set Wild Bob.

Sabato 11 agosto Holy Swing Night con la formazione a cinque dei Calabrò Coi Colibrì (swingtet) e il loro jazz che fa divertire e vorreste non finisse mai. A seguire dj set Marco Swing.

Domenica 12 agosto Spirit in Blues con Max & Veronica, vincitori dell’European Blues Challenge nel 2013 con il progetto The Red Wine Serenaders, propongono un repertorio basato sulla musica Roots Americana, non solo Blues quindi, ma anche country, folk, ragtime e swing. Il tutto suonato con strumenti acustici e con attenzione alla tradizione riuscendo nello stesso tempo a rendere fresca ed estremamente godibile da parte del pubblico questa proposta musicale.

Oltre all’ottima musica dal vivo, alle risate e al ballo, allo SPIRIT DE MILAN vengono accontentati anche gli amanti della buona tavola: dall’orario dell’aperitivo a notte fonda, è possibile gustare il meglio dei piatti della cucina milanese “della nonna” circondati dall’atmosfera sincera da “vecchia Milano”.

Le porte aprono alle 19.30, i concerti iniziano intorno alle 22.00, se non specificate eccezioni.

Tutti i sabati l’ingresso per i tesserati è di 5€ entro le 21.30/10€ consumazione compresa; per i non tesserati è di 7€ entro le 21.30/15€ consumazione compresa.

Per info e dettagli sugli eventi www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan