Regione: da settembre gruppo di lavoro per la tutela degli animali

A settembre, in Regione Lombardia sarà costituito un gruppo di lavoro che si occuperà di tutela degli animali domestici. Un’iniziativa che non ha colore politico e ha già raccolto l’adesione di Consiglieri di maggioranza e opposizione. Primi obiettivi: lavorare al nuovo piano triennale anti-randagismo, rafforzare le iniziative legate alla pet-terapy e la collaborazione con le tantissime associazioni di volontariato attive in Lombardia.

Lo annuncia in una nota Viviana Beccalossi, consigliere regionale (Gruppo Misto), che assieme a Niccolò Carretta (Lombardi Civici Europeisti), Francesca Ceruti (Lega), Gianluca Comazzi (Forza Italia) e Gian Antonio Girelli (PD) ha lanciato l’iniziativa della costituzione di un intergruppo consigliare per la tutela degli animali d’affezione. “L’aumentata sensibilità dei cittadini – ha spiegato Viviana Beccalossi- è stata in questi anni giustamente tradotta dalla politica in norme più severe a riguardo di maltrattamenti e abbandono, ma anche in iniziative all’avanguardia, come la possibilità di introdurre gli animali domestici dei pazienti nelle strutture ospedaliere lombarde come supporto dal valore terapeutico. Per questo vogliamo aumentare le occasioni di confronto su questo argomento”.

Tra le proposte, anche quella di dotare la Lombardia di un’ambulanza per il soccorso veterinario, oggi presente in Italia solo in Veneto e la replica in scala regionale di buone pratiche, come l’iniziativa sull’adozione consapevole di cani e gatti abbandonati lanciata l’anno scorso con successo in provincia di Bergamo. Il nuovo piano anti-randagismo – ha concluso Viviana Beccalossi – sarà discusso a fine anno e potrà migliorare le iniziative messe in campo nell’ultimo triennio, con risorse assegnate ai servizi veterinari regionali, campagne promozionali e sostegno alle realtà che si occupano di cura degli animali.