Piano anticaldo fino al 2 settembre

Fino al 2 settembre, le richieste in caso di ondate di calore potranno pervenire al numero verde gratuito 800.777.888 dalle h. 8,00 alle h. 19,00 tutti i giorni della settimana compresi sabato, domenica e festivi.

I servizi sono offerti a tutti gli anziani fragili e vi si accede su base volontaria. Perciò sono fondamentali le segnalazioni di familiari, parenti, vicini di casa e conoscenti per far sì che i servizi possano intervenire.

Come ogni anno invitiamo i milanesi a chiamare il numero verde per avvisare nel caso ci siano persone anziane non autosufficienti e sole che possono trovarsi in difficoltà.