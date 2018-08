Solidarietà. Ad Assago un’altalena per combattere l’emarginazione

Il Comune di Assago, a partire da oggi, 3 agosto 2018, metterà a disposizione, nel parco giochi di Via Corsica , un’altalena “speciale” a cui possono accedere facilmente anche i bambini diversamente abili. Tale altalena testimonia l’impegno del Comune di Assago per abbattere le differenze, in questo caso tra i bambini.

“Nel corso degli anni – ha dichiarato il Sindaco di Assago, Graziano Musella – i Servizi Sociali del Comune di Assago si sono sempre interessati alle tematiche concernenti le difficoltà dei nuclei familiari al cui interno vive un disabile. Da tale interesse è scaturito il progetto inerente l’istallazione dell’altalena nel Parco di via Corsica, al fine di promuovere l’interazione tra i bambini normodotati e diversamente abili. Si tratta di un’ ulteriore attestazione dell’attenzione rivolta , da parte dell’Amministrazione comunale, ai progetti che favoriscono l’inclusione e, specificatamente, l’interazione sociale tra i bambini abili e diversamente abili attraverso il gioco,sulla scorta della convinzione che una società equa si fondi sulla soluzione di tale problematica. Stimolare i bambini , portatori di disabilità e non , a giocare insieme può aiutare a combattere l’emarginazione, che, spesso, i bambini disabili e le loro famiglie sono costretti a vivere. Installare un’altalena, a cui tutti i bambini possano accedere, aiuta ad abbattere muri e barriere e favorisce la creazione di momenti di autentica socializzazione“.

“Non vi è dubbio – ha continuato e concluso Stefano Becagli, Consigliere ai Servizi Sociali del Comune – che l’installazione dell’altalena ” inclusiva” è testimonianza di un ulteriore passo avanti compiuto da parte dell’Amministrazione Comunale per favorire l’interazione tra i bambini assaghesi.

E’ ben evidente, d’altra parte, che non può essere una singola altalena a realizzare compiutamente l’inclusione, tuttavia essa è la premessa affinché, in futuro, si realizzi la promozione e la concretizzazione di ulteriori iniziative, sempre più incisive sul piano della lotta ad ogni forma di discriminazione“.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845