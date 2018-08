Auchan: tutte le assunzioni in Italia

Auchan è una famosa azienda che opera nella grande distribuzione. Il primo supermercato fu aperto nel 1961 in Francia, precisamente a Roubaix nel quartiere di “Haut Champs”, (dalla cui abbreviazione prende il nome Auchan), da Gérard Mulliez. Nei primi dieci anni di attività la società si espande sul territorio francese grazie all’apertura di 26 ipermercati e nel 1999 arriva anche in Cina, mentre in Italia il primo supermercato ad essere inaugurato nel 1989 ha sede a Torino. Oggi Auchan possiede circa 60 ipermercati e oltre 1800 supermercati distribuiti su quasi tutto il territorio italiano, presso i quali lavorano circa 13 mila dipendenti. Auchan è sempre alla ricerca di varie figure professionali. Al momento, nei vari centri in Italia, cerca allievi… continua a leggere

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845