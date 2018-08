Viale Belisario: fa inversione a U, travolge moto e fugge. Ricercato il pirata.

Ha investito un centauro in sella alla sua moto e non si è fermato a prestare soccorso. Il fatto è accaduto ieri a Milano, poco dopo le 17, quando un’automobilista alla guida di una Fiat Punto, percorrendo viale Belisario, ha compiuto un’inversione a U, senza accorgersi di una moto che stava sopraggiungendo.

Dopo l’inevitabile scontro, il conducente della Fiat si è dato alla fuga, mentre il motociclista è stato trasportato in ospedale in codice rosso dai soccorritori del 118. Per gli agenti della polizia locale di Milano è stato facile, anche grazie ad alcune testimonianze, ritrovare il mezzo che era stato abbandonato a circa 500 metri dal luogo dello schianto.

L’intestatario della Punto, che è stato rintracciato, non corrisponderebbe però alla descrizione che i testimoni hanno fatto del pirata della strada, perciò gli agenti continuano le loro indagini per arrivare ad identificare il vero responsabile dell’incidente.