Per usare l’auto e la moto il giorno prima dovremo scrivere al Comune.

La Lez / AreaB trionfo dei talebani anti auto

Low emission zone, detta pure area B, è il provvedimento con cui il Comune vuole progressivamente vietare l’ingresso in citta ai diesel, ai vecchi motorini e ai camion lunghi piu di 12 metri.

È una ingiustizia per chi non può permettersi di comprare auto nuove, una privazione della libertà di movimento per cittadini di Milano e hinterland, dove tra l’altro la città metropolitana ha tagliato il Trasporto Pubblico.

E’ una decisione che penalizza le imprese e il commercio di Milano che dovranno sottostare anticipatamente ad alcune regole di Regione Lombardia.

Sotto il profilo metodologico il provvedimento fa acqua da tutte le parti. Perché si considera piu inquinante un diesel euro 6 rispetto a un auto benzina euro4?

Perché mettere in piedi un gigantesco e costoso meccanismo di controllo per abbattere del 20% lo smog prodotto dalle auto che a loro volta rappresentano il 44% delle emissioni? Cioè tutti questi danni all’economia e al lavoro per eliminare il 9% delle emissioni?

C’e poi l’aspetto della complicazione della vita per i cittadini. Orientarsi nella giungla delle deroghe e dei divieti richiederà una laurea! Pensate che per entrare in area B e godere di eventuali ingressi contingentati bisognerà scrivere al Comune. Ognuno dei possessori dei mezzi sotto limitazione dovrà, il giorno prima, comunicare al Comune che intende usare l’auto o la moto. Sembra scritto da Orwell e complicherà la vita alle generazioni non digitalizzate.

Peraltro la sinistra è divisa tra chi ha scritto queste norme e talebani anti auto che vogliono chiudere la città subito a tutti i diesel, togliere le deroghe, e applicare area b pure il Sabato.

Nella riunione di Commissione di ieri ho chiesto: 1 avere i dati precisi delle varie classi di auto che entrano in città (come si fa a decidere senza?). 2 Avere un organismo terzo che certifichi la dannosità dei Diesel 3 non creare disparità fra lombardi e milanesi.

Occorre prepararsi a una battaglia politica e culturale Chiediamo, per le sue implicazioni di bilancio, economiche e sociali, di decidere la Lez / Area B in Consiglio e non in Giunta.

Vogliamo disporre prima di tutto dei dati relativi a costi, numero di auto appiedate, pareri terzi su efficacia dei Fap in città e sulla dannosità delle emissioni degli euro 6 diesel.

Fondamentale, oltre all’attivismo dei consiglieri di opposizione, anche quello che sapranno contrapporre categorie e semplici cittadini.