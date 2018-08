Il FUS premia il Festival MiTo Settembremusica

Contributo di 194mila euro agli organizzatori Fondazione per la Cultura di Torino e I Pomeriggi Musicali di Milano

Sono state rese note le assegnazioni del Fondo Unico per lo Spettacolo 2018 che, per la prima volta, premia il Festival MITO SettembreMusica con un contributo complessivo di 194.452 euro distribuito tra i due enti organizzatori: Fondazione per la Cultura di Torino e I Pomeriggi Musicali di Milano.

Soddisfazione da parte della Presidente Anna Gastel, del direttore artistico Nicola Campogrande, delle città di Torino e Milano e degli Enti organizzatori alla vigilia dell’edizione 2018 del Festival, che dal 3 al 19 settembre vedrà in programma nei due capoluoghi del nord Italia 125 concerti ispirati alla danza.

L’inaugurazione di MITO si terrà lunedì 3 settembre al Teatro Regio di Torino e martedì 4 al Teatro alla Scala, con la Royal Philharmonic Orchestra guidata dalla direttrice d’orchestra americana Marin Alsop e con la partecipazione di una star del violinismo internazionale come Julia Fischer.