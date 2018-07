Summer Music & More: a Scalo Milano Andrea Rock di Virgin Radio

Scalo Milano, l’unico outlet cittadino a soli 15 minuti dal centro di Milano, ospita giovedì 2 agosto, in collaborazione con Virgin Radio, Andrea Rock sul palco delSummer Music & More, l’iniziativa che fino al 13 di settembre animerà l’estate meneghina grazie alla presenza di prestigiosi artisti affermati all’interno del panorama musicale e televisivo italiano.

Punk rocker, musicista, speaker radiofonico su Virgin Radio, Andrea Rock è da circa 20 anni in giro per l’Italia, sui palchi o nei club. Conduttore del programma “Virgin Generation”, Andrea esordisce come musicista a 15 anni, inaugurando una carriera artistica costellata di successi musicali e impegno sociale. Lo spiccato animo da punk rocker e l’inarrestabile grinta che lo contraddistinguono porteranno sul palco del Summer Music & More tutta l’energia e la carica del rock più puro.

Le proposte estive del Summer Music & More proseguono il 6 settembre con le atmosfere pop e sognanti di Chiara Galiazzo e si chiuderanno il 13 settembre con la performance live di Nick The Nightfly Quintet.

Ad animare le serate al termine delle performance l’esclusivo concorso “Lo Shopping ti premia”!

Nelle 6 date, per i possessori della I LOVE CARD che avranno sostenuto una spesa di almeno 10 euro tra le 22:00 e le 24:00 ci sarà la possibilità di vincere immediatamente una Gift Card da 50 o 100 euro. Mentre a settembre, a conclusione della rassegna, con l’estrazione finale verrà messa in palio una gift card da 1.000 euro!

Ulteriori informazioni e il regolamento completo sono disponibili sul sito www.scalomilano.it

CALENDARIO APPUNTAMENTI

2 agosto – Andrea Rock

6 settembre – Chiara Galiazzo

13 settembre – Nick The Nightfly Quintet

Media partner di Summer Music & More saranno le più importanti radio italiane: Radio Monte Carlo, Radio 105, R101 e Virgin Radio.

L’appuntamento Summer Music & More testimonia ancora una volta la grande vocazione di Scalo Milano per gli eventi. Questa iniziativa permetterà a tutti di scoprire la grande offerta di Scalo Milano che non si limita solamente allo shopping, ma offre possibilità di spendere il proprio tempo libero vivendo momenti unici con il meglio dell’intrattenimento, del food, della moda e del design.