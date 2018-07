Sicurezza, Forza Italia “Pronta nostra proposta per telecamere negli asili nido”

Importante per gli azzurri tutelare bambini, insegnanti e personale degli istituti scolastici

“Dopo l’approvazione in Consiglio regionale della mozione presentata da Forza Italia (primo firmatario il consigliere Angelo Palumbo) per favorire l’installazione di impianti di videosorveglianza all’interno delle RSA e RSD lombarde, la consigliera Simona Tironi ha chiesto di discutere assieme alla giunta un provvedimento analogo per gli asili nido del nostro territorio. In questa direzione va anche la proposta di legge avanzata dalla consigliera Silvia Sardone” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Ora, riteniamo che i tempi siano maturi per ragionare sulle modalità con cui procedere all’acquisto e installazione di telecamere all’interno dei nostri asili nido, per tutelare la sicurezza di bambini, insegnanti e di tutto il personale che opera all’interno delle strutture. La presenza dei dispostivi può infatti fungere da deterrente, prevenendo il manifestarsi stesso di azioni lesive della dignità e del benessere degli alunni”. Una richiesta su cui insiste anche Simona Tironi: “Troppo spesso assistiamo a casi di soprusi ai danni di persone inermi, incapaci di difendersi. Bambini sottoposti ad atti di violenza gratuita che avvengono proprio tra le quattro mura scolastiche, in un luogo dove dovrebbero essere accuditi e protetti. Per questo chiediamo la presenza di telecamere nei luoghi sensibili: è nostro dovere supportare i genitori e i familiari delle vittime, che non possono essere lasciati soli a combattere questa battaglia di civiltà. Faremo tutto ciò che è in nostro potere affinché i ragazzi possano svolgere il loro percorso scolastico in maniera serena”.