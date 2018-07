“No all’abbandono dei cani”: ecco la campagna di Valeria e Pollon

Partecipo volentieri all’iniziativa perchè i cani , come tutti gli animali da affezione, sono membri delle nostre famiglie non hanno chiesto loro di stare con noi, è una nostra scelta,

e dobbiamo far fronte alle nostre scelte accudendoli e facendo fronte alle loro necessità.. abbandonarli per una settimana al mare è assurdo, ingiusto e crudele.

Valeria

” Non esiste vacanza in grado di regalarti tante emozioni quante te ne regala lui…. L’estate è alle porte…..NO ALL’ABBANDONO”