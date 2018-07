Milano: rapinano supermercato con figlia neonata, coppia indagata

Mentre con un coltello da cucina lui rapinava un supermercato, lei, con la figlia neonata in braccio, faceva da palo all’esterno dell’esercizio commerciale.

Un uomo e una donna di 34 e 33 anni sono indagati a Milano per una rapina messa a segno nella tarda serata del 25 luglio ai danni di un supermarket in via Tartini. Magro il bottino: 100 euro. La dinamica del colpo e’ stata chiarita dalle immagini del sistema di videosorveglianza comunale.

L’uomo – dopo una perquisizione domiciliare – ha ammesso le sue responsabilita’.