Il restauro del Cartone di Raffaello è finito

E’ finito il lungo restauro del monumentale cartone preparatorio della Scuola di Atene di Raffaello Sanzio, lo comunica la biblioteca Ambrosiana. Si tratta dell’opera che il maestro realizzò in carboncino e olio in preparazione dell’affresco della Stanza della Segnatura dei Musei Vaticani.

La notizia è comparsa sul profilo Twitter della Pinacoteca Ambrosiana, dove il capolavoro si trova dal 1626, anno in cui il cardinale Federico Borromeo lo acquistò da Bianca Spinola vedova Visconti per 600 lire imperiali. “È iniziata l’ultima fase! Il #cartone di #Raffaello lascia la sua sede perché si possa provvedere al riallestimento – è scritto nel tweet -. Dopo il lungo restauro, il momento in cui poterlo ammirare nuovamente si avvicina!”.

La monumentale opera, con i suoi 285x804cm, sarebbe il cartone preparatorio più grande al mondo e potrebbe essere nuovamente visitabile a ottobre, nella stessa sala in cui era esposto e che nel frattempo sarà riallestita per esaltarne la bellezza.