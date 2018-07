Invasione migratoria e scontri tra etnie: De Corato”Espulsioni immediate per chi delinque”

De Corato

Milano

Polizia Locale

De Corato

“I guasti dell’invasione migratoria cui abbiamo assistito in questi anni sono sempre più evidenti, tanto che sempre più spesso – particolarmente nel week end- assistiamo con sorprerendete frequenza a violenze e scontri tra diverse etnie. L’ultimo esempio arriva da Legnano, dove tre giovani cittadini tunisini di 22, 19 e 17 anni sono stati arrestati per rapina in concorso. Il fatto, che risale alla serata di venerdì 27 luglio, è nato da una aggressione a due giovani cittadini pakistani”. Lo dichiara in una nota Riccardo, ex vicesindaco die Assessore a Sicurezza, Immigrazione edi Regione Lombardia. “Una volante è intervenuta immediatamente e ha bloccato sul fatto i tre aggressori tunisini – aggiunge– irregolari in Italia, a differenza delle due vittime, risultate soggiornanti regolari. Ai poliziotti i due giovani pakistani hanno raccontato che stavano andando in farmacia, quando sono stati avvicinati e aggrediti dai tre, che li hanno percossi anche con una borsa piena di bottiglie di birra, per sottrargli il cellulare. Gli agenti del commissariato di Legnano hanno arrestato gli autori del reato e recuperato il telefonino, restituendolo al proprietario. Sarà retorico ma noi continuiamo a chiederci cosa ci facessero tre tunisini irregolari a Legnano e nel Milanese. L’ondata senza freni di richiedenti asilo e migranti ha effetti sempre più evidenti sulla Lombardia, anche in una città, dove da un anno la nuova amministrazione di centrodestra, applicando da subito i Daspo urbani e una efficace politica di controllo e di sicurezza, sta lavorando bene. Ma come diciamo da 3 anni, ormai, i flussi migratori scongiurano o quasi ogni tentativo di governare il fenomeno. Che si governa in un modo solo: espulsioni e rimpatri immediati di chi delinque e non ha diritto all’asilo. Non esiste altra strada praticabile”, ha concluso.