Dal 31 Luglio modifiche al traffico in via Melchiorre Gioia

Da martedì 31 luglio al 4 agosto, per lavori di manutenzione allo stabile sovrastante, il sottopasso di via Melchiorre Gioia, tra via Sassetti e viale Liberazione, resterà chiuso al traffico. Percorsi alternativi per auto e motocicli verranno comunicati con segnaletica stradale, mentre ATM comunicherà le variazioni di percorso dei mezzi di superficie i cui tragitti saranno interessati dal cantiere. Successivamente il tratto di strada sarà riaperto al traffico con un restringimento della carreggiata necessario al completamento dell’intervento di manutenzione.