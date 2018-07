Vendita on-line di medicinali: 50 farmacie sanzionate dai Carabinieri Nas di Milano

I Carabinieri del NAS di Milano, nell’ambito di un piano nazionale di controllo sull’e-commerce

disposto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute per verificare la regolarità della vendita

on-line di prodotti di varie tipologie merceologiche, hanno proceduto al monitoraggio di

piattaforme di commercio di e-commerce, verificando la correttezza dell’attività di vendita a

distanza di oltre 100 siti web dediti al commercio di prodotti farmaceutici e rilevando numerose

violazioni della normativa che regola lo specifico settore. I controlli dei Carabinieri hanno

riscontrato pubblicità e vendita non consentita di farmaci convenzionali ed omeopatici da parte di

39 farmacie e parafarmacie presenti sul territorio nazionale che li proponevano in offerta al di fuori

dei corretti canali riconducibili ai siti ufficiali delle farmacie. Per le violazioni accertate il NAS ha

elevato sanzioni amministrative per oltre 200 mila euro e segnalato i trasgressori -titolari delle

farmacie e parafarmacie- all’Ordine dei farmacisti ed all’Autorità amministrativa competente. I

militari hanno accertato, inoltre, che i gestori di 11 farmacie on-line operavano in assenza del

regolare logo concesso dal Ministero della Salute alle e-pharmacies che autorizza la vendita sul

canale internet e garantisce la sicurezza degli acquisti dei farmaci da banco, attualmente gli unici ad

essere ammessi nella vendita a distanza. Gli esiti degli accertamenti hanno determinato la

contestazione di sanzioni amministrative nei confronti delle farmacie e la comunicazione alle

Autorità sanitarie per l’emissione dei provvedimenti di diffida, nei confronti degli utilizzatori dei

siti, alla prosecuzione della vendita a distanza di farmaci in assenza dell’obbligatorio logo

ministeriale. Nel corso degli accertamenti sono stati individuati e segnalati due farmacisti ritenuti

responsabili di aver posto in commercio e pubblicizzato sul web farmaci veterinari, la cui

dispensazione doveva avvenire solo in farmacia e con obbligo di presentazione della prescrizione

medica.