Sono noti come i “furbetti del listino”, perché sono finiti in manette o in tribunale con l’accusa di insider trading. Uno di loro, per capire meglio i soggetti, si faceva chiamare Gordon, in omaggio al celebre personaggio interpretato da Micheal Douglas nel film Wall Street. E come lo spietato affarista della pellicola, anche lui e i suoi amici furbetti utilizzavano ogni mezzo per accumulare denaro. Soprattutto l’insider trading, cioè il passaggio di informazioni riservate. Ieri per buona parte della banda è stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio. Nello specifico si tratta di Germano Urgeghe, ex GdF, Studio Cordeiro Guerra & associati attualmente ai domiciliari; Damiano Tomassini, Studio Cordeiro Guerra & associati; Marco Cecchini, ex Mediobanca ed Alessandro Ronchini, studio Pedersoli. Per adesso invece sono state stralciate le posizioni di altri indagati, come Luca Vestini (studio Bonelli Erede) e Giuseppe La Mela (ex Gdf), per un problema procedurale. La sottolineatura delle importanti realtà professionali dalle quali provengono queste persone non è casuale: prima dei loro guai giudiziari (che da garantisti gli auguriamo si risolvano in nulla) erano quelli che si suole definire professionisti affidabili. Quelli bravi a cui pagare forti parcelle in cambio di un lavoro svolto con cura. Invece erano più bravi, secondo i pm Giordano Baggio e Gianfranco Gallo, a usare le informazioni riservate in loro possesso per macinare quattrini. Da qui il soprannome di furbetti. E tanti: il gruppo era in possesso di informazioni come l’Opa (offerta pubblica di acquisto) lanciata sulla Benetton, come dell’operazione di Salini per acquisire Impregilo, di Vodafone su Cobra o di Bollorè SA su Havas. Insomma tutti i movimenti degli “squali”. La furbata però non è durata e sono arrivate le guardie. A costituirsi parte civile si sono presentate la Consob, l’autorità di vigilanza sulla borsa, e Mediobanca. Gli altri studi ed enti sembra che non abbiano ritenuto di costituirsi. Forse i furbetti del listino hanno ancora qualche amico.