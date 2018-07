In libreria ‘La lunga notte della Sinistra italiana’ e ‘Dossier Germania. Indagine sul predominio tedesco’

Milano 27 luglio – In particolare, La lunga notte della Sinistra italiana. Controstoria politica dalle origini ai giorni nostri ripercorre la storia della sinistra italiana dall’Unità d’Italia all’attuale Governo 5 Stelle-Lega. Il saggio spiega l’evolversi della politica italiana e fasi salienti della nostra storia, non trascurando contesti internazionali e condizionamenti da essi esercitati, e pone l’obiettivo su cos’è stata la sinistra, con i suoi continui errori, le opportunità non colte, le rinunce a divenire punto di riferimento per la rinascita.

Il percorso di analisi storica tracciato in DOSSIER GERMANIA. Indagine sul predominio tedesco spiega i veri motivi che hanno portato a guerre mondiali, strani accordi, improbabili unificazioni e alle recessioni economiche di questi anni. E spiega con chiarezza perché la Germania, aiutata fortemente in passato da chi le ha dichiarato guerra, è ancora e sempre lì, con la sua freddezza strategica, al centro d’Europa a monitorare le economie e le politiche degli altri Stati, per trarre vantaggi anche dalle difficoltà dei Paesi amici.

Luigi Gulizia è nato a Catania nel 1946 e vive a Milano. Laureato in Giurisprudenza, ha lavorato per Rizzoli Editore e ha insegnato Diritto ed Economia Politica. Ha creato riviste e ha collaborato con importanti testate. Saggista di successo, ha tra le sue pubblicazioni “L’ANELLO SPEZZATO DELLA STORIA” e “LA CADUTA DI EROS” per Caravaggio Editore, “PRIMO POTERE”, “PAGANESIMO SCIENTIFICO ED ETICA PAGANA”, “LA LUNGA NOTTE DELLA SINISTRA ITALIANA” e “DOSSIER GERMANIA” con la CSA Editrice, “CREATIVITÀ E CONOSCENZA” con Streetlib e di prossima uscita con Antonio Tombolino Editore.