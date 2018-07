UNITE with Tomorrowland al Monza Eni Circuit

Sabato 28 luglio un live show di musica elettronica UNITE with Tomorrowland per la prima volta in Italia al Monza Eni Circuit – Tre Headliners in collegamento dal Belgio e dieci performer live sul palco italiano con decorazioni ed effetti speciali in stile Boom

Sarà il Monza Eni Circuit ad ospitare, per la prima volta in Italia, lo show di musica elettronica UNITE with Tomorrowland. Sabato 28 luglio, sette nazioni differenti (Abu Dhabi, Libano, Malta, Messico, Spagna, Taiwan e Italia) si collegheranno attraverso un livestream al Mainstage di Tomorrowland in Belgio per condividere la festa del live show più atteso e spettacolare del pianeta che ha coinvolto nel 2017 oltre 400mila spettatori.

Il pubblico italiano potrà vivere questa atmosfera speciale al Monza Eni Circuit con un evento costruito attorno al concept di Tomorrowland (uno stage UNITE realizzato ad hoc, decorazioni ed effetti speciali) unito ad una line up di artisti internazionali e locali. La connessione live darà l’opportunità ai partecipanti in Italia, di entrare in contatto e condividere l’esperienza con i compagni di avventura Tomorrowland a Boom in Belgio e viceversa, per rendere ancora più unico questo evento.

I tre Headliners DJs Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike e Afrojack dal Mainstage saranno trasmessi live via satellite sul palco di UNITE with Tomorrowland a Monza e tutti gli effetti speciali saranno sincronizzati con Boom per creare un senso di appartenenza e connessione globale. La line up italiana che si esibirà dal palco monzese è stata invece definita con Martin Solveig, Claptone, Klingande, Malaa, Albertino, Yves V, Mike Dem, Selton, SDJM, Elements Of Life e Billboard Italia Showcase feat. Stefano Fisico. L’ingresso all’evento è vietato ai minori di 18 anni. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.tomorrowland.com