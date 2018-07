Turato (FdI): nel Municipio 9 schiamazzi notturni nell’indifferenza della giunta

A causa di schiamazzi e feste non autorizzate in parchi e giardini del Municipio 9 continuano le notti insonni per i cittadini che hanno la sfortuna di abitarvi intorno. – Così Enrico Turato (FDI), Presidente della Commissione Bilancio nel Municipio 9 – Una situazione che perdura da tempo, anche grazie all’indifferenza di quanti amministrano la città da Palazzo Marino, cui ho più volte segnalato disagi e lamentele. Con il sopraggiungere dell’estate la situazione è ovviamente peggiorata, ora i gruppi di extracomunitari che hanno preso possesso delle aree verdi della zona si trattengono fino all’alba urlando e tenendo la musica ad alto volume, per poi lasciare in condizioni indecenti gli spazi che hanno occupato. Sabato sera ho fatto l’ennesimo sopralluogo – prosegue Turato – all’ingresso dell’Esselunga di via Pellegrino Rossi, al Parco delle Favole e in via Don Grioli, constatando che la situazione è anche peggiore di quanto pensassi. A confermarmelo l’incontro con alcuni cittadini che mi hanno detto quanto sia peggiorata la qualità della loro vita da quando gli è impossibile riposare la notte. Norma, l’unica felice perché è riuscita a vendere la casa e a breve se ne andrà, Tania, che oramai non distingue più il giorno dalla notte e non capisce perché le istituzioni non intervengono e Marco, stanco dei bivacchi sotto casa e dell’incessante tamburellare sui bonghi che proviene di notte dall’Esselunga.

Come Municipio facciamo quello che possiamo, sensibilizzando i referenti delle comunità straniere sui disagi subiti dai residenti e cercando di organizzare iniziative che possano scoraggiare questi fenomeni, ma le deleghe sono poche e gli strumenti a disposizione ancora meno. Se la giunta Sala non si deciderà ad adottare dei provvedimenti adeguati, difficilmente la situazione migliorerà e, fra le altre, dovrà prendersi anche la responsabilità dei disagi che stanno subendo i milanesi che abitano in questa zona.