Sequestrati a un marocchino 1,5 milioni di sacchetti di plastica contraffatti

Un milione e mezzo di sacchetti di plastica non conformi alle norme vigenti. E’ quanto e’ stato sequestrato dalla Polizia Locale in seguito a un’indagine partita dal mercato di via Crema, e conclusasi in un deposito di stoccaggio nel Comune di Seregno, sulla tracciabilita’ di alcuni prodotti. Grazie a un controllo effettuato su un autotrasportatore che riforniva gli operatori del mercato di Via Crema, gli agenti del Nucleo Antiabusivismo hanno individuato un importante distributore di sacchetti in plastica non conformi. Si tratta di un cittadino marocchino di 60 anni, titolare di un’azienda che rifornisce di imballaggi per alimenti e per trasporto merci i principali mercati di Milano. All’interno dell’autocarro oggetto del controllo, gli agenti hanno trovato migliaia di sacchetti non a norma, privi cioe’ di elementi identificativi quali denominazione e sede del produttore, nonche’ loghi e idonee diciture attestanti il possesso dei requisiti di legge. L’attivita’ di perquisizione si e’ poi estesa al deposito di Seregno, dove sono stati trovati e sequestrati circa 1 milioni e mezzo di sacchetti. Tra questi, anche buste con l’imitazione del marchio Louis Vuitton. A farne le spese sono state due persone, denunciate per concorso in contraffazione e frode in commercio e a cui sono state anche contestate violazioni al Codice dell’Ambiente. “I sacchetti – spiega il comandante della Polizia Locale, Marco Ciacci – devono avere un particolare spessore che ne permetta l’utilizzo protratto nel tempo per evitare che si trasformino in breve in rifiuti plastici. Molti di questi erano ampiamente sotto quella soglia, per questo sono stati posti sotto sequestro”. “Questi sacchetti di plastica e il loro smaltimento – aggiunge la vicesindaco Anna Scavuzzo – costituiscono un problema ambientale non di poco conto, su cui speculano e hanno ricavi illegittimi quanti non rispettano le normative”.