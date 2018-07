Prosegue l’attività di manutenzione estiva (e i disagi) sulle strade milanesi

Prosegue l’attività di riqualificazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, piazze e marciapiedi di Milano a cura dell’amministrazione e di ATM. Il cantiere più importante è in piazza Cinque Giornate e corso di Porta Vittoria dove gli operai stanno sostituendo gli armamenti tranviari e rifacendo la finitura del manto stradale, il cantiere è alla sua seconda fase di realizzazione. La data di chiusura prevista per il 2 settembre, prima della riapertura delle scuole, verrà mantenuta.

Rifacimento della pavimentazione anche in piazza Sempione: chiusura del cantiere il 31 agosto. Le modifiche al trasporto pubblico riguardano le linee 1 e 10 del tram in entrambe le direzioni. I tram della linea 1 deviano tra via Monti e corso Sempione, passando per piazza Sei Febbraio, viale Boezio e via Domodossola (M5). Non percorrono via Pagano. I tram della linea 10 deviano in entrambe le direzioni, da largo Quinto Alpini a via Procaccini, passando per via Monti, piazza 6 Febbraio, via Boezio, via Domodossola (M5) e corso Sempione. Non percorrono via Pagano. Tra largo Quinto Alpini e Domodossola M5 sono in servizio bus sostitutivi di collegamento.

Cantieri in viale Monza per la sistemazione armamento tramviario in corrispondenza di un incrocio, in questo modo verrà attutito anche il rumore provocato dal passaggio delle vetture tranviarie e del traffico veicolare. I lavori si concluderanno il 2 settembre. Modifiche alla linea 7 che in direzione Precotto termina in largo Mattei. Sono attivi bus sostitutivi nella tratta non servita. Modifiche alla linea 86. In direzione Ca’ Granda M5: devia il percorso da via Tremelloni a via Breda, passando in via Anassagora, via Pitagora, viale Monza, via Galeno. La linea 174 in direzione Loreto devia il percorso da viale Monza a via Breda, passando in via Marelli, viale Italia, viale Edison nel comune di Sesto San Giovanni, viale Monza, via Galeno, nel comune di Milano. Non percorre via Mattei.

A Rozzano iniziano il 26 luglio i lavori per l’ultimissima fase del prolungamento della linea 15 fino al nuovo capolinea. La chiusura del cantiere è prevista a inizio settembre. Le modifiche riguardano i tram 15 provenienti dal centro che terminano a Gratosoglio. Sono previsti bus sostitutivi tra Gratosoglio e l’attuale capolinea Cabrini.

Lavori di asfaltatura e ripristino della pavimentazione a masselli ammalorata nell’area di Porta Genova, via Valenza, Ripa Ticinese, Lodovico il Moro. I lavori termineranno il 30 settembre. Per minimizzare l’impatto sulla viabilità i lavori vengono effettuati in orario notturno dalle ore 21.30 alle ore 4.00 dal lunedì al venerdì. Le modifiche al trasporto pubblico riguardano la linea 2: i tram dal centro terminano a Porta Genova. Bus di collegamento tra piazzale Cantore e il capolinea Negrelli.

Lavori alla fognatura tra via Manzoni e via Silvio Pellico dal 4 al 30 agosto comportano modifiche al percorso del tram 1. Percorso regolare da Greco fino in piazza Repubblica, le vetture della linea proseguono in Monte Santo – Monte Grappa – Rosales – Don Sturzo – Monumentale – Procaccini – Sempione. Quindi riprendono regolari fino a Roserio.

Lavori di asfaltatura su un tratto della via Ornato dal 20 al 27 agosto, che vengono effettuati dalle ore 21.30 alle ore 4.00. Saranno manutenuti tratti di marciapiede e spazi di sosta. Il tram 4 devia da Ospedale Maggiore per Cà Granda, Bignami. Verrà realizzato un collegamento bus tra Ospedale Maggiore e Parco Nord.

Posa di un nuovo tronco fognario in via Don Rodrigo che viene disposta a senso unico di marcia tra via Renzo e Lucia e via Frà Cristoforo in direzione di Naviglio Pavese. Lavori terminano a fine agosto.

Lavori alla fognatura in viale Caterina da Forlì. Necessaria la deviazione della linea 67 ma nessuna interruzione alla viabilità anche se la carreggiata tra via Desenzano e piazzale Bande Nere viene ristretta. Il cantiere è stato aperto l’11 giugno con tempi di lavorazione previsti di tre mesi.

Lavori di completo rifacimento dei marciapiedi con interventi per la realizzazione della sosta in via Tartagli la cui ultimazione è prevista per fine settembre.

Lavori per la limitazione della velocità in via Bernina, con realizzazione di restringimenti all’incrocio con via Lancetti e realizzazione di una castellana in corrispondenza dell’edificio comunale, opere la cui ultimazione è prevista per fine agosto.

Cantiere a basso impatto sulla viabilità sul raccordo dell’autostrada del Sole in tangenziale Est Corvetto-San Donato, da metà luglio, per mettere in sicurezza, su entrambe le corsie di marcia, il tratto di strada con la posa di guard rail.

Cantieri più piccoli riguardano oltre 150 altre strade e marciapiedi di Milano che dopo un inverno di gelo, neve e pioggia e per le sollecitazioni imposte dal traffico e dall’usura sull’asfalto o sui masselli hanno bisogno di manutenzione. La lista completa suddivisa per municipio.

Fra le numerose strade interessate si segnalano, interventi in viale Forlanini, via Washington, piazza Buonarroti, corso Indipendenza, via Adriano, piazza Piola, via Cima, via Copernico, via Astesani, via Acerbi. Lavori all’incrocio semaforico tra via Virginio Ferrari e via Campazzino e tra via Gabriele D’annunzio e la Darsena. Lavori anche in viale Argonne, via Porpora, via Tertulliano, via Marcona, via Mecenate, via Tertulliano, piazza Frattini, viale Certosa, via Palizzi, piazza Dergano, via Stelvio. Lavori di posa e/o ripristino dei paletti per prevenire la sosta abusiva sui marciapiedi in piazza Belloveso. In via Fontanili saranno posati dissuasori e realizzati scivoli per disabili. Lavori anche in piazza Duomo, lato Rinascente, per il riassetto della pavimentazione in pietra e stessa tipologia di lavori in piazza Mentana. In piazza San Nazzaro invece lavori per il ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido.

Per le modifiche alle linee di trasporto pubblico è possibile visitare il sito di ATM.