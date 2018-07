Ponte via Farini: da mercoledì 18 luglio limitazioni provvisorie al traffico

Dal 18 luglio la viabilità sul ponte di via Farini subirà provvisoriamente alcune limitazioni e cambierà anche il tragitto della linea bus 70. A seguito di un sopralluogo congiunto dei tecnici del Comune, Rete ferroviaria italiana e MM si è deciso che per evitare il possibile distacco di materiale di rivestimento dal ponte nell’area sottostante fossero necessari alcuni provvedimenti d’emergenza.

A partire dalle ore 6.00 di mercoledì, sarà vietato il traffico di mezzi superiori alle 35 tonnellate; deviazioni temporanee al percorso della linea 70 del bus che in direzione Monumentale M5/Maciachini M3 svolge regolare servizio fino a piazzale Maciachini ma successivamente, anziché in via Menabrea, svolterà in viale Marche passando da via Lario, via Nava, viale Zara, viale Stelvio, via Valtellina. In direzione quartiere Bruzzano da piazzale Maciachini (fermata provvisoria) prosegue regolarmente. Non farà servizio tra piazzale Maciachini e Monumentale. L’interscambio con M5 è in viale Zara e in viale Stelvio/Farini con le linee tram 2 e 4. La linea non fa servizio tra Maciachini M3 e Monumentale M5, in alternativa è possibile utilizzare le linee tram 2, 4 e 33. I tram che percorrono il ponte dovranno rallentare l’andatura.

Immediata l’attivazione di Comune e di RFI che stanno già lavorando alla rimozione dei materiali a rischio caduta e a un piano per posizionare una protezione sotto il ponte al fine di evitare nuove cadute. In base alle informazioni in possesso dei tecnici in questo momento, l’intervento sarà realizzato tra agosto e settembre. Contemporaneamente, sempre Comune e Rfi, predisporranno un progetto per la sistemazione definitiva del ponte.