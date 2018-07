Aler: Regione sblocca i fondi per i lavori urgenti. Incentivi per i negozi sfitti

In queste afose giornate di metà luglio, molti inquilini delle case popolari rimpiangono i bei tempi in cui tutta la famiglia poteva godersi le ferie con i parenti, senza dover restare per difendere le quattro mura dall’occupazione degli abusivi. Anche per loro però una buona notizia (perlomeno per gli inquilini Aler), quella che dalla Regione sono stati sbloccati i fondi per molti lavori d’urgenza. Dal Pirellone l’assessore alla Casa, Stefano Bolognini, ha disposto il risanamento di immobili che versano in pessime condizioni e lancia un piano di incentivi per i negozi sfitti. Ne parla esaurientemente Giampiero Rossi nel suo articolo per il Corriere.

“Cantieri in vista al Corvetto e al Gratosoglio: dalla sistemazione dei balconi in via dei Cinquecento alla riqualificazione delle torri in via Saponaro, sono lavori molto diversi e molto attesi.

In via dei Cinquecento, al civico numero 12, dal primo luglio è aperta la ferita lasciata dal crollo di un balcone. L’intero complesso vicino a piazzale Gabriele Rosa risale ai primi del Novecento e nella relazione successiva al crollo i tecnici sottolineano che «balconi e parapetti prospettanti il cortile interno versano in condizioni pessime». Così l’assessore regionale alla Casa, Stefano Bolognini, ha disposto che il risanamento — del valore di circa 40o mila euro — venisse scorporato dal pacchetto di lavori già previsti in altri stabili Aler (vie Lulli, Porpora, Tiepolo, Bronzetti e Marcona) e venisse anticipato per motivi di urgenza. Il cantiere, già delimitato per la messa in sicurezza dal giorno del crollo, partirà a giorni.

Più articolata, invece, l’operazione al Gratosoglio. Dopo tredici anni è in dirittura d’arrivo il Contratto di quartiere che prevede non soltanto interventi di riqualificazione edilizia ma anche di rilancio sociale. Dal punto di vista strutturale sono previsti lavori di manutenzione straordinaria nelle toni 52, 53 e 54 di via Saponaro, con un budget di spesa che sfiora i 3 milioni e mezzo tra facciate e coperture. Si comincia in settembre dal civico 34 e la fine dei lavori sui tre edifici è prevista tra aprile e settembre 2020. In più sono in progettazione interventi sugli asfalti delle strade di pertinenza e su illuminazione, vialetti pedonali e arredi di via Baroni.

Al di là dei cantieri, il popoloso quartiere alla periferia Sud è al centro di un più ampio progetto che sta coinvolgendo il Comune, il Municipio 5, associazioni culturali e imprenditoriali. L’obiettivo è riattivare la socialità. «Quando, un paio di mesi fa, Confcommercio ha promosso la proiezione delle opere di Edda Khalo sulle facciate dei palazzi del Gratosoglio, c’è stata grande partecipazione — premette l’assessore regionale Stefano Bolognini — e questo è indubbiamente sintomo di vitalità e segnale di una forte domanda di socialità. E nei quartieri popolari gli interventi di riqualificazione edilizia sono necessari ma non sufficienti, servono anche iniziative per favorire le relazioni tra gli abitanti». Il piano, quindi, prevede agevolazioni e incentivi per portare associazioni, commercianti, start up e attività d’ogni genere nella serie di spazi attualmente sfitti al livello strada.

«Vogliamo favorire una contaminazione positiva — spiega Bolognini —. Abbiamo ascoltato tutti i soggetti attivi in quella zona e abbiamo trovato grande disponibilità a progettare, a partire dal concorso di idee per dare finalmente un nome alla piazza senza nome. E parallelamente puntiamo al recupero degli alloggi sfitti o occupati in via Baroni. In questi primi mesi di legislatura — conclude l’assessore — abbiamo voluto accorciare i tempi di ogni operazione. In prospettiva pensiamo a operazioni concentrate, perché nei quartieri popolari gli interventi spot non sono mai incisivi».”