Turismo, a Milano +14% le imprese ‘giovani’

Il turismo è un’attività sempre più da giovani a Milano secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su fonte del registro delle imprese.

In cinque anni crescono del 14% le imprese dei servizi di alloggio e ristorazione in mano ad under 35 passando dalle 2.312 del 2013 alle 2.626 del 2018, più della crescita media italiana che nello stesso periodo è del 5%. In media un’impresa su sette tra quelle attive nel settore è ‘giovane’. Si tratta di oltre 2.500 imprese dei servizi di ristorazione e circa 100 attività di alloggio e pesano il 5% sul corrispondente totale italiano (53 mila imprese giovani). Quasi un’impresa su due (47,5%) è di imprenditori nati all’estero mentre le imprese femminili sono il 29% del totale.

“Milano e la Lombardia possono crescere ancora come meta turistica internazionale – ha dichiarato Valeria Gerli, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi -. Lo dimostra l’interesse dei giovani a proporsi in questo settore”.(Ansa)