Proiezione gratuita del film Grand Prix girato nel 1966 all’Autodromo di Monza

Giovedì 12 luglio alle 21 presso La Pista ad Arese

Una serata evento per gli appassionati di cinema e motori. Giovedì 12 luglio nell’area esterna de La Pista (Centro guida sicura ACI-Sara Lainate) nei pressi del centro commerciale Il Centro di Arese, verrà proiettato gratuitamente il film “Grand Prix” (1966) diretto da John Frankenheimer. L’appuntamento è organizzato con il Monza Eni Circuit, la pellicola è stata girata, in parte, all’Autodromo di Monza.

Il colossal americano prodotto dalla Metro Goldwin Mayer fu proiettato nelle sale in Cinerama nel 1967 e racconta le vicissitudini di alcuni piloti di Formula 1 durante un campionato mondiale. Il film vinse tre statuette Oscar e ottenne due nomination ai Golden Globe grazie anche alle innovative tecniche di ripresa utilizzate per immortalare le scene di gara. Le inquadrature in camera-car furono effettuate in parte dal vivo utilizzando autentiche monoposto di F.1 e F.3 dell’epoca. Dopo l’intercessione di Enzo Ferrari, al regista venne concesso di effettuare le riprese anche durante i weekend di alcuni Gran Premi di Formula 1, coinvolgendo il pubblico sugli spalti come comparse.

Le scene finali del film vennero girate nel fine settimana del Formula 1 Gran Premio d’Italia 1966 a Monza. Nei giorni immediatamente successivi alla gara, sulla Sopraelevata venne simulato un incidente mortale. La troupe ricostruì parte del guard-rail in piombo, in modo che la finta lamiera potesse essere facilmente sfondata da una monoposto. La vettura venne poi sparata in aria tramite un cannone ad idrogeno posto alla base del tracciato. Molti veri piloti di Formula 1 contribuirono alle riprese e si prestarono come attori per ruoli secondari come Graham Jill, Jack Brabham, Jim Clark e Jochen Rindt.

Il pubblico potrà rivedere “Grand Prix” a La Pista del gruppo ACI Vallelunga, vicino a Il Centro di Arese, su un maxi schermo di 7×5 metri. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei 200 posti a sedere. Gli spettatori potranno prendere posto a partire dalle 20.30, in attesa dell’inizio del film che avverrà alle 21. A disposizione per le auto, il parcheggio del centro commerciale Il Centro. Informazioni: www.centroilcentro.it