Maxi Concorso Sanità: 1789 posti per Infermieri

I concorsi nella Sanità pubblica interessano molti giovani. Leggiamo spesso di qualche piccola Asl a cui servono 3 infermieri e si presentano in centinaia per partecipare al concorso. Questa volta la Regione Puglia ha deciso di cambiare paradigma. Nonostante i tagli nel settore sanitario a livello nazionale si susseguano ormai da molti anni, la Regione ha deciso di assumere ben 1789 infermieri professionali per le esigenze di tutte le Asl del territorio. L’ Amministrazione pugliese ha indetto un concorso pubblico unico regionale per n. 1789 posti, che saranno così ripartiti: n. 200 posti della Azienda Ospedaliero-Universitaria OORR di Foggia; n. 170 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari; n. 383 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brindisi; n. 550 posti della Azienda Sanitaria Locale della provincia di Lecce; etc. I candidati devono essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o aver assolto all’obbligo scolastico; … continua a leggere