Municipio 4, stamattina tutti a pulire il ‘drago’. Bassi: prosegue impegno per valorizzare parco Del Buono

“Stamattina mattina cittadini e dipendenti di un grande albergo milanese, uniti per pulire una parte del parco Oreste del Buono. Un evento significativo, reso possibile grazie alla disponibilità dell’associazione Retake e del Marriott international, all’intraprendenza e alla voglia di fare del gruppo informale ‘wow che mamme’ (utenti dell’area verde), con il patrocinio e il supportto del Municipio 4”. Ne dà notizia il Presidente del Municipio 4 di Milano, Paolo Guido Bassi, che sottolinea: “Dopo la giornata di pulizia civica organizzata a inizio mese, un’altra iniziativa per rendere ancora più bello questo piccolo polmone verde nato dove un tempo c’era lo storico stabilimento Motta che produceva panettoni. Non sarà – assicura – l’ultima. Per questa estate – annuncia – sono in calendario tanti appuntamenti per grandi e piccini realizzati dal Municipio 4 e per fine settembre, stiamo già progettando un altro intervento di pulizia e abbellimento del parco che sarà di sicuro impatto”.

MAKE-UP ALLA CODA DEL DRAGO – L’area verde che abbraccia uno spazio compreso fra viale Campania, via Terenzio, via Zanella, prosegue Bassi, “è caratterizzato dalla presenza di un monumento che raffigura un drago. La ‘coda’ dell’animale mitologico, ‘sbuca’ in una porzione su via Terenzio, che sarà oggetto dell’intervento di questa mattina. Obiettivo: cancellare i numerosi graffiti che hanno deturpato l’installazione, i giochi e i manufatti circostanti, per restituire ai bambini e alle famiglie che lo frequentano un contesto più gradevole e vivibile. Ringrazio di cuore – conclude il Presidente del Municipio – le ‘mamme wow’ e l’associazione Retake, che dimostrano concretamente quanto abbiano a cuore questo angolo del nostro Municipio. Insieme, realizzeremo sicuramente tanti importanti progetti a beneficio del nostro territorio”.