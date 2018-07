Drive Center-Auto usate per neopatentati

Stai cercando un’auto usata come secondo mezzo per la tua famiglia o per tuo figlio che ha appena raggiunto la patente? Le offerte online a disposizione sono numerose e diversificate: per questo, spesso, accade di sentirsi disorientati tra rivenditori privati e concessionari che si contendono il prezzo più vantaggioso.

Il mercato delle auto usate a Milano e provincia è in forte espansione, soprattutto se si considerano i cittadini privati che decidono di mettere in vendita la propria auto che non utilizzano più per trarne qualche guadagno. Qualora si decida di acquistare da questo genere di rivenditori, purtroppo, gli svantaggi sono più numerosi dei aspetti vantaggiosi: non solo non si hanno garanzie concrete dello “stato di salute” dell’automobile, ma soprattutto non si ha la certezza che non esistano difetti nel mezzo che potrebbero inficiarne il funzionamento nell’immediato futuro. Inoltre, a differenza di quanto accade con i concessionari, le spese – non sempre chiare – di cessione di proprietà sono generalmente a carico di chi acquista l’auto: questo implica un aumento della spesa di acquisto del mezzo che grava notevolmente nella decisione di acquistarla.

La questione del prezzo inoltre si ripercuote non solo sull’aspetto delle spese aggiuntive, ma anche e soprattutto sul costo complessivo del mezzo: infatti, anche se le auto vendute da privati possono permetterti di portare a casa l’oggetto dei tuoi sogni ad un buon prezzo, tuttavia non sempre la qualità segue di pari passo. Rivolgendoti ad un concessionario qualificato potrai al contrario usufruire di tutti i servizi connessi alla vendita e post vendita negli anni che seguiranno.

Drive Center, garantisce la vendita di auto usate certificate e garantite offrendo sempre un ottimo rapporto qualità prezzo. Affidandoti ai professionisti del settore potrai usufruire anche di un servizio di finanziamento appositamente pensato sulle tue esigenze: una volta ottenuto potrai metterti alla guida dell’auto che tanto desideravi e che, fino ad oggi, non avevi potuto avere.

La normativa di legge del 2018 impone che tutti coloro che abbiano conseguito la patente da meno di un anno siano soggetti ad una serie di restrizioni: queste coinvolgono principalmente la potenza che non deve essere superiore a 70kW e il rapporto tra potenza/tara inferiore a 55kW (motivo per cui è preclusa ai neopatentati la possibilità di trasportare persone disabili). Alla luce di questa legge, accade spesso che si decida di acquistare un’auto usata, piuttosto che una nuova, per il proprio familiare neopatentato.

Drive Center offre un vasto assortimento di auto usate garantite e idonee ai neopatentati, con costi di gestione notevolmente contenuti. Le vetture sono integralmente sottoposte a revisione e rese idonee a i nuovi standard di legge prima di essere offerte ai potenziali clienti. La procedura di acquisto è facile, veloce e non prevede costi aggiuntivi dal momento che ogni euro richiesto all’acquirente è certificato da documenti che ne attestino la necessità.

Affidandoti a questo rivenditore auto usate, Milano e la sua viabilità non saranno più un problema. Inoltre, qualora dovessi essere coinvolto in un incidente, potrai usufruire di un’assistenza in officina diretta. Il rapporto diretto con il cliente è una prerogativa fondamentale per questa concessionaria che lo assiste in ogni passo, senza trattarlo come un numero. Inoltre, grazie alla garanzia offerta, potrai dormire sonni tranquilli: anche questo aspetto viene curato in ogni minimo dettaglio garantendo supporto a 360°.