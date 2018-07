Un episodio pieno di brutti ricordi. Con un poliziotto ricoverato in codice giallo al Niguarda perché è rimasto troppo tempo a soccorrere le persone. “Weekend movimentato nel Municipio 2. Questa sera è scoppiato un incendio in via Padova angolo via Mosso in un negozio gestito da commercianti cinesi. L’incendio è divampato probabilmente a causa di un cortocircuito. Dalle notizie che mi giungono, nessuno è rimasto ferito e lo stabile è stato sgomberato. Le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente. Mi terrò comunque aggiornato su eventuali sviluppi. Per prevenire questi drammi, sarebbe però fondamentale svolgere controlli in questi esercizi che spesso e volentieri non rispettano le normative”.