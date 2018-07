San Giuliano, i carabinieri arrestano spacciatore egiziano

I carabinieri di San Giuliano Milanese hanno arrestato H. S. I. M, egiziano classe 1988. L’uomo è stato preso dai militari guidati dal luogotenente Paolo Papagni. L’egiziano è un noto spacciatore delle zona e proprio per questa attività pendeva su di lui un ordine di carcerazione per scontare la pena di cinque anni nella casa circondariale di Lodi. Non è il primo colpo allo spaccio nella zona a sud di Milano, dove già era stato preso un grossista che secondo gli investigatori riforniva il boschetto della droga di Rogoredo.