Settantasette denunciati in un colpo. I carabinieri di San Donato Milanese, guidati dal maresciallo Antonio Giulino, hanno denunciato in una volta 77 persone per i reati di invasione aggravata di terreni ed edifici, danneggiamento, imbrattamento per un rave party tenutosi il 4 marzo scorso in un capannone dell’area industriale di via Bruno Buozzi all’interno della ditta dismessa Neon Italia.