Mostra “Italian (POP) Code”

st art. L’arte per tutti – Milano, Mondadori Megastore, piazza Duomo 1 – “Italian (POP) Code” – Inaugurazione martedì 10 luglio ore 19.00

È il collettivo artistico ITALIANCODE il protagonista di “Italian (POP) Code”, la terza mostra della nuova serie di “st art. L’arte per tutti”, il progetto di Mondadori Store curato da Angelo Crespi con l’idea di rendere ancora più accessibile l’arte contemporanea e i suoi protagonisti. Presentata al Mondadori Megastore di Piazza Duomo da Stefano Albertini, Luciano Bobba e Max Portale, i membri del collettivo, il lavoro di ITALIANCODE trasforma in opera d’arte un’icona tipicamente milanese: il tram. In una sorta di amarcord dai tratti pop, i mezzi vengono declinati, tra Banksy e Rotella, nella loro colorata essenza e presenza, a partire dal mitico “23 Lambrate” che ha segnato per oltre ottant’anni la città di Milano, diventando un simbolo letterario, il cui sferragliare ha gli echi di Testori o del cinema neorealista di Visconti. Durante l’inaugurazione, il 10 luglio alle ore 19.00, verrà proiettato un lavoro del fotografo e videomaker Dimitar Harizanov, alias Mitaka Neverdead, detto Spiderman: un corto che mixa le sue vedute spettacolari (realizzate da altezze vertiginose dalle cime dei nuovi grattacieli milanesi) con le opere di ITALIANCODE. E inoltre Francesca Romano proporrà una serie di immagini fotografiche a testimonianza delle ultime performance di action painting di cui è stato protagonista il collettivo. Una mostra che profuma di rivisitazione (naturalmente pop) di un’icona distintiva dell’italianità, di un pezzo di storia che, nonostante le nuove vesti pop, continua a portare e contenere la medesima aura e la stessa forza evocativa. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 2 settembre 2018.

Il collettivo artistico ITALIANCODE, formato da Stefano Albertini, Luciano Bobba e Max Portale, è nato spontaneamente da una riflessione su Expo 2015 e sui possibili progetti da proporre durante l’evento internazionale: la prima idea è stata quella di trasformare le mappe di Milano, e in seguito di altre città, in piccole opere d’arte che potessero, da un lato, essere utilizzate dai turisti e, dall’altro, diventare oggetti da collezione. “Stencil Pop” è il secondo progetto di ITALIANCODE: una serie di opere, nel più tipico segno della street art, che ripercorrevano alcuni miti della contemporaneità, dal cinema alla musica. In “Rotella Ricodificato” si raffina ulteriormente lo stile del trio che mischia la pop art a forme storiche delle avanguardie novecentesche, dada e surrealismo, utilizzando tecniche come il decollage, il frottage, o il grattage, care appunto a Rotella e prima di lui a Max Ernst. La mostra più recente del collettivo artistico, intitolata “I love Milano” è stata esposta nel maggio scorso alla Key Gallery.

st art. L’arte per tutti

Mondadori Megastore, piazza Duomo 1 Milano

Inaugurazione: 10 luglio ore 19.00

Orari: 9 – 23 | Ingresso mostra: libero

www.mondadoristore.it | #StartInStore